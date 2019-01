Calciomercato Juventus, lo United propone lo scambio Pogba-Douglas Costa

La Juventus non smette di pensare al ritorno di Paul Pogba. Secondo 'Tuttosport' il Manchester United avrebbe chiesto in cambio Douglas Costa.

La Juventus, non è certamente un mistero, continua a pensare al ritorno di Paul Pogba. Il centrocampista francese, però, si è rilanciato alla grande dopo l'esonero di Mourinho e l'arrivo di Solskjaer, con goal e prestazioni proprio all'altezza di quelle fatte vedere ai tempi di Torino.

Secondo 'Tuttosport' la Juventus lancerà un nuovo attacco in estate, ma sta continuando la corte anche in queste settimane. Il Manchester United ha così risposto quindi alle proposte bianconere. Il riassunto lapidario della discussione è, verosimilmente, questo: volete Pogba? Dateci Douglas Costa.

Il Manchester United ha cercato Douglas Costa già in passato, quindi un punto chiave della trattativa sarebbe messo a posto: l'affare potrebbe giovare ad entrambe le parti. Il grande problema sta nell'individuazione del costo del cartellino di Pogba e Douglas Costa. E di conseguenza se ci dovesse essere un conguaglio economico a parte.

Una trattativa che al momento non è partita, ma che sarà discussa in estate, in base a come arriveranno le due squadre e i due giocatori in questione al termine della stagione. C'è da capire anche se il Manchester United voglia ancora mettersi al tavolo per trattare la cessione di Pogba dopo l'exploit delle ultime partite (che fa leccare i baffi a tutti i tifosi per il futuro dell'annata).

Anche la Juventus resta fredda sulla possibilità di lasciar partite Douglas Costa. Sul brasiliano è stato fatto un investimento da 40 milioni di euro, che è stato ripagato solo in parte dal giocatore. Le sue statistiche sotto porta, ad esempio, sono migliorabili per usare un eufemismo. Ma sulle sue qualità i dirigenti della Vecchia Signora credono ad occhi chiusi.

Insomma, si tratta di un'idea lanciata dal Manchester United, che la Juventus prenderà in esame da qui ai prossimi mesi. Decisiva sarà la volontà dei due giocatori a fine anno, magari vogliosi di cambiare squadra, o determinati a continuare con le rispettive maglie. Una cosa è certa: la Juventus non si fermerà qui nel tentativo di riportare Pogba a Torino.