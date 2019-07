Calciomercato Juventus, liste già complete: serve una cessione per ogni acquisto

La Juventus deve sfoltire la rosa per inserire nelle liste i prossimi acquisti. I primi a partire saranno Perin, Pjaca, Higuain e Mandzukic.

Problemi di abbondanza alla dove, oltre agli acquisti già perfezionati di Luca Pellegrini, Ramsey, Rabiot e Buffon, c'è da fare i conti con i ritorni di Marko Pjaca e Gonzalo Higuain.

Attualmente quindi la rosa bianconera è composta da 26 elementi ma, secondo le regole imposte da FIGC e UEFA, alcuni di loro non verrebbero inseriti nelle liste.

I bianconeri infatti tra gli Under 21 potrebbe schierare Moise Kean e Luca Pellegrini in campionato, mentre in il terzino finirebbe in Lista A perchè non ha giocato almeno due stagioni con la Juventus.

Come giocatori cresciuti nel vivaio inoltre la FIGC riconosce sia Pinsoglio che Rugani, mentre l'UEFA ammette solo il portiere a causa dei due anni trascorsi in prestito all' dal difensore.

Prima di procedere con nuovi acquisti, insomma, la Juventus dovrà necessariamente cedere. I primi a partire dovrebbero essere Higuain, che piace alla Roma, e Mario Mandzukic che potrebbe tornare in Bundesliga.

Un capitolo a parte lo meritano i probabili arrivi di De Ligt e Demiral. I due difensori sono entrambi Under 21 e dunque non occuperebbero posti in Lista A in campionato, al contrario di quanto avverrebbe in Champions League dove come detto è necessario aver giocato per la stessa squadra almeno per due stagioni a partire dal compimento dei 15 anni.

Attualmente quindi resterebbero fuori dalla lista UEFA i vari Perin, Khedira, Pjaca, Higuain e Mandzukic. Peraltro tutti destinati alla cessione. L'eventuale acquisto di De Ligt invece metterebbe a rischio taglio in Champions League anche uno tra Rugani, Demiral e Luca Pellegrini. Ecco perché, ad oggi, la priorità della Juventus è sfoltire la rosa.