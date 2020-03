Calciomercato Juventus, l'idea Kurzawa resta in standby: concorrenza in agguato

Dallo scambio saltato con il PSG per De Sciglio a una fase di riflessione in atto: Kurzawa si allontana, la Juventus vuole puntare su Pellegrini.

I mesi porteranno consiglio. La , intanto, inizia a pianificare le mosse del domani. Che, inevitabilmente, coinvolgeranno quasi tutti i reparti. Con un occhio di riguardo verso la corsia bassa mancina, settore in cui la Signora proporrà un nuovo profilo da alternare con Alex Sandro.

L'intenzione dei bianconeri è tanto chiara quanto semplice: valorizzare Luca Pellegrini. Attualmente in prestito al , il 20enne laterale romano in Sardegna sta vivendo una stagione di alti e bassi, dovuti a un percorso corale balbettante.

Insomma, a inizio stagione si pensava che i rossoblù potessero ambire a qualcosa di più e, invece, si sono ritrovati a dover esonerare Rolando Maran rimpiazzandolo con Walter Zenga.

La Signora, comunque, crede fermamente nelle capacità di Pellegrini. E, giustappunto, preferirebbe investire in altri ruoli. Ecco perché, dopo aver sfiorato il passaggio alla nell'ultima sessione invernale, appare difficile che il CFO Fabio Paratici possa tornare alla carica per Layvin Kurzawa del .

L'idea di scambio con Mattia De Sciglio, ormai, è definitivamente tramontata. In quanto, nell'immediato, Madama ha preferito trattenere tra le sue fila un elemento che potesse giocare in entrambe le fasce.

Il calcio, si sa, viaggia a una velocità supersonica. E, di conseguenza, muta rapidamente anche il mercato. Non sorprende, quindi, che diverse squadre stiano provando a mettere le mani su Kurzawa, in scadenza di contratto con il . Dalle sirene della Premier League a quelle della , senza sottovalutare le mosse della , con non solo la Juve spettatrice interessata.

In estrema sintesi, si vedrà. Ma i campioni d' in carica, al momento, hanno altre priorità. E, dunque, la pista Kurzawa resta tutta da verificare.