Calciomercato Juventus, la lista di Paratici era per possibili sinergie col Genoa

La lista di giocatori lasciata in un ristorante di Milano da Paratici, almeno in parte, è vera. Da Sagnan a Szoboszlai, passando per Juan Castillo.

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato dell'ormai nota lista di giocatori, scritta su un foglio, che il direttore dell'area sportiva della Juventus, Fabio Paratici, ha lasciato in un ristorante a Milano, il "Bulgari". Il dirigente bianconero avrebbe lasciato questo foglio di carta a margine dell'incontro con il Genoa per la cessione di Sturaro di qualche giorno fa, poi diventata ufficiale.

Come riporta 'Sky Sport', la lista è vera sicuramente nella sua parte sinistra, che adesso andremo ad analizzare nel dettaglio, e racconta di alcuni giocatori che la Juventus segue o ha seguito soprattutto per possibili sinergie con il Genoa. Gli altri nomi rappresenterebbero semplici appunti, d'altronde la Juventus ci ha abituati a seguire una grande mole di giocatori, soprattutto italiani.

Ma facciamo ordine. Nella parte sinistra del foglio di Paratici, come vedete, c'è una colonna di giocatori molto giovani. Il primo nome è Merih Demiral, giovane difensore turco del 1998 che il Sassuolo ha praticamente già acquistato, con alle spalle proprio la regia della Juventus, che osserverà da vicino il giocatore in Serie A per poi avere una corsia preferenziale.

Poi c'è Modibo Sagnan, difensore centrale classe 1999 del Lens, che il Genoa sta seguendo proprio in questi giorni di calciomercato. Presente nella lista anche Szymon Zurkowski, giocatore che la Juventus ha seguito ma che sta facendo questa mattina le visite mediche con la Fiorentina. Si tratta solo di giovani calciatori di prospettiva.

Continuando a leggere 'spunta' anche Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese classe 2000 del Salisburgo, su cui evidentemente la squadra bianconera tiene i riflettori puntati. Anche un giovane italiano nell'elenco: Mattia Zennaro, centrocampista del Venezia che proprio il Genoa dovrebbe ufficializzare in questi giorni. Infine, per l'elenco di sinistra, c'è anche Juan Familia-Castillo, terzino sinistro classe 2000 del Chelsea che va in scadenza contrattuale a giugno.

Per il resto della lista, si tratterebbe soltanto di appunti, come ad esempio i nomi di Zaniolo e Chiesa. Mentre al centro compare anche il nome di Maxi Pereira, altro giocatore in scadenza, noto terzino navigato del Porto. Infine, in altro a destra, i nomi di Pjanic e Savic. Quel Savic dovrebbe essere il difensore centrale dell'Atletico e non il centrocampista dela Lazio: l'agente dei due - Fali Ramadani - in quei giorni era a Milano e di lì a poco avrebbe incontrato il ds juventino.