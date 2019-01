Calciomercato Juventus, Kouame non è un obiettivo: manovra di disturbo

La Juventus ha incontrato gli agenti di Kouame, ma i bianconeri non sembrano intenzionati ad approfondire il discorso con il Genoa.

La Juventus vuole assicurarsi un gioiellino dal Genoa: Cristian Romero. Altri giocatori di proprietà del Grifone, invece, non sembrano intrigare particolarmente la Vecchia Signora. Ogni riferimento a Christian Kouame è puramente voluto. Nonostante i bianconeri abbiano avuto modo di osservare attentamente la crescita del 21enne attaccante ivoriano, la sensazione è che i dirigenti della Continassa non vogliano intensificare questo fronte.

Ieri pomeriggio, però, è andata in scena una chiacchierata tra i campioni d'Italia e l'entourage del giocatore rossoblù per Kouame. Un contatto che, tuttavia, non dovrebbe sfociare in qualcosa di più concreto. Manovra di disturbo? Lecito pensarlo, sebbene monitorare l'intero movimento italiano rappresenti per Madama da sempre una costante.

Per Kouame resta in pole position il Napoli che, pur non avendo trovato ancora l'intesa con il Genoa, continua a lavorare a fari spenti.

In casa partenopea, al netto delle dinamiche monetarie, le valutazioni su Kouame verterebbero principalmente sull'aspetto tecnico. Il club campano, infatti, prima di investire una cifra corposa vuole analizzare chirurgicamente la materia.

Da non sottovalutare, essendo Kouame un profilo decisamente interessante, l'eventuale inserimento di altri club. Nelle puntate precedenti, ad esempio, s'è parlato molto della Roma. Ma, attualmente, i giallorossi avrebbero altre priorità.

Parallelamente, sempre con gli agenti del centravanti africano, la Juventus ha accelerato su Benjamin Mokulu: punta, classe '89, potrebbe lasciare il Carpi per rinforzare l'Under 23 bianconera.