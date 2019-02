Calciomercato Juventus, Kean possibile carta per arrivare a De Ligt

La Juventus potrebbe inserire Moise Kean nella trattativa con l'Ajax, per arrivare a De Ligt. Forte concorrenza, però, in tutta Europa.

Anche se la stagione è entrata nel suo periodo cruciale, la Juventus non perde mai di vista il calciomercato. La programmazione è sempre al centro dei pensieri di Paratici e colleghi, come sta a dimostrare l'acquisto di Ramsey annunciato pochi giorni fa.

Ma la campagna estiva della Juventus non si fermerà qui. Sarà il reparto difensivo, anzi, quello che dovrà essere maggiormente puntellato. Il primo obiettivo in tal senso, e non è un mistero, risponde al nome di Matthijs De Ligt.

Come vi abbiamo raccontato mercoledì sera, Fabio Paratici era alla Johan Cruijff Arena per seguire dal vivo il difensore centrale all'opera contro il Real Madrid. Ma, come riporta 'Tuttosport', il dirigente bianconero era lì di persona anche per continuare i discorsi con Van Der Sar, direttore generale dell’Ajax.

I due hanno già parlato del difensore, ma la Juventus non è l'unica squadra interessata. Da tempo il Barcellona sembra in vantaggio, anche se in questo momento il suo eventuale acquisto sembrerebbe legato alle condizioni fisiche di Umtiti. Se il francese dovesse continuare ad avere problemi, il grande investimento sarà probabilmente fatto.

Da registrare ci sono anche i primi passi di Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. La Juventus ha dalla sua parte però un ottimo rapporto con Mino Raiola, procuratore di De Ligt e anche di Moise Kean.

Proprio il giovane attaccante della Juventus interessa all'Ajax e potrebbe essere 'usato' come pedina di scambio dalla Vecchia Signora, per arrivare a De Ligt.

Tuttavia, bisognerà comunque arrivare ad una valutazione complessiva di circa 80 milioni di euro, o poco meno. Un investimento che, prima di farlo, dovrà essere ponderato dalla Juventus per settimane e settimane.