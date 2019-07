Calciomercato Juventus, Kean apre all'Everton: Paratici in Inghilterra

Moise Kean sembra sul piede di partenza alla Juventus. La destinazione più probabile la Premier League: Everton in vantaggio sull'Arsenal.

Moise Kean potrebbe lasciare la . E questa non è una novità, visti i recenti movimenti di mercato. La Vecchia Signora ha ascoltato le offerte di molte squadre ma adesso c'è un club in vantaggio su tutti: l'. Non l'unico, però.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', i Toffees hanno approfondito il discorso con la Juventus, anche se ancora è presto per parlare di cifre. La novità è che Moise Kean, parlando con Raiola, ha aperto alla destinazione .

L'Everton per fare passi avanti ha sfruttato la presenza di Paratici in , lì anche per trattare la cessione di Mattia Perin all'Aston Villa.

Adesso Kean potrebbe davvero finire all'Everton, anche se la concorrenza non manca. Il classe 2000 della Juventus ha molto mercato.