Calciomercato Juventus, Jorginho non impossibile: "E' un professionista, non tifa Napoli"

L'agente del giocatore non esclude a priori un eventuale passaggio alla Juventus in caso di interesse dei bianconeri.

Dopo la smentita ufficiale del Manchester CIty, che ha allontanato sensibilmente Guardiola dalla , risalgono in ottica bianconera le quotazioni di Maurizio Sarri. Con l'ex tecnico del a , potrebbero sbarcare anche Higuain, di ritorno in prestito, e magari l'altro pupillo sarriano, Jorginho.

Per ora nessuna voce nè trattativa di mercato per Jorginho, che potrebbe comunque lasciare il in caso di addio di Sarri. Del resto il centrocampista italo-brasiliano è stato voluto fortemente dal tecnico italiano, ma non ha convinto appieno addetti ai lavori e tifosi.

Dunque perchè non pensare all'eventuale arrivo di Jorginho alla Juventus, dopo essere stato accostato ai bianconeri in passato? Per Joao Santos, procuratore dell'ex , i suoi precedenti in maglia Napoli non porterebbero nessun eventuale problema.

A Radio Marte, infatti, Joao Santos è stato chiarissimo:

"E' un professionista, non un tifoso del Napoli. Quando si ritirerà potrà scegliere se andare a vedere il Napoli o la perché allora sarà solo un tifoso. Ora è un professionista".

Jorginho è rimasto legato al Napoli, ma in caso di chiamata dei Campioni d' ...

"Tene molto alla squadra, alla città e ai suoi tisofi, ma un professionista non può dire di non andare alla Juventus perché ha giocato nel Napoli".

Joao Santos ha poi chiuso il discorso relativo a Jorginho con un messaggio importante:

"Penso che sia più corretto per i tifosi del Napoli rinforzare la propria squadra che guardare quanto accade alla Juventus".

Partito Allegri, la Juventus cerca un sostituto e con esso giocatori che possano permettere al nuovo allenatore di guidare ancora ai massimi livelli i bianconeri. Dopo il prossimo weekend, comincerà la costruzione della nuova era di Madama.