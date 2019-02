Calciomercato Juventus, Joao Felix nel mirino: incontro col Benfica

La Juventus continua a parlare portoghese: summit col Benfica e Jorge Mendes per Joao Felix, promettente attaccante classe 1999.

Il portoghese è una lingua che va molto di moda nella Juventus: Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo sono gli esponenti di lusso della rappresentanza lusitana in bianconero, a cui potrebbe presto aggiungersene un altro.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Detto della trattativa per il centrale difensivo Ruben Dias, la 'Vecchia Signora' sta discutendo con le 'Aguias' anche di Joao Felix, attaccante nato nel 1999 e considerato un potenziale crack del calcio europeo.

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo 'La Stampa', il ds Fabio Paratici avrebbe incontrato a Torino il presidente del Benfica e il potente agente Jorge Mendes per gettare le basi su un'acquisizione futura che si prospetta comunque abbastanza onerosa.

Il prezzo del cartellino è stimato attorno ai 50 milioni di euro, cifra elevata per un ragazzo che a novembre ha compiuto 19 anni, pur dimostrando già ottime doti tecniche e realizzative (8 le reti in 15 presenze di campionato).

Per Joao Felix bisognerà superare la concorrenza di alcune big come Barcellona, Manchester City e Manchester United, che hanno già chiesto informazioni al Benfica per il potenziale erede di Ronaldo.