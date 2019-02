Calciomercato Juventus, James Rodriguez si scalda: Mendes e Cristiano Ronaldo spingono

La maglia numero 10 della Juventus nella prossima stagione potrebbe cambiare padrone. Secondo 'Tuttosport' infatti sono in sensibile aumento le probabilità che James Rodriguez raggiunga l'amico Cristiano Ronaldo a Torino la prossima estate.

Ad avvalorare questa ipotesi sono arrivate peraltro anche le parole del padre di James Rodriguez che, intervistato dalla 'Bild', ha ammesso di vedere di buon occhio un eventuale trasferimento del figlio alla Juventus.

"James e Cristiano sono molto amici e per come vedo oggi il calcio italiano sarebbe una buona decisione. Adesso lo vedo molto taciturno, non mi sembra così felice".