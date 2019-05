Calciomercato Juventus, James Rodriguez scaricato sia dal Bayern che dal Real Madrid: è in vendita

Il Bayern Monaco non riscatterà James Rodriguez, il Real Madrid non lo vuole tenere: in estate sarà cessione, per la Juventus può essere un'occasione.

Cercasi squadra - possibilmente grande - disperatamente. James Rodriguez rischia di essere scaricato due volte: prima dal , poi dal Real Madrid. Per trovarsi in vendita in estate, diventando però un'occasione ghiotta per diversi club. compresa.

Secondo quanto riportato da 'Marca', il fantasista colombiano non sarà riscattato dal e non rimarrà nemmeno al , non avendo il parere favorevole di Zidane. Già nell'estate 2017 sarebbe stato il tecnico francese a spingerlo verso la partenza.

A Monaco aveva trovato l'armonia con Heynckes, tanto da essere stato uno dei perni della squadra della scorsa stagione. Meno bene è andata quest'anno con Kovac: soltanto fiammate ma pochissima continuità, più un buon numero di panchine in questa fase calda della stagione.

Secondo 'SportBild', la dirigenza del Bayern si sarebbe divisa sul da farsi con il colombiano classe 1991: l'amministratore delegato Rummenigge avrebbe spinto per il riscatto, al contrario del presidente Hoeneß (a cui spetta l'ultima parola) che non sarebbe mai stato troppo convinto.

Al momento dal suo arrivo in Baviera James ha collezionato 67 presenze con 15 goal. Spesso ha inciso con gli assist, ma non sembra ancora sufficiente per mantenerlo in rosa - soprattutto in un ruolo in cui si sta imponendo Goretzka e dove c'è il sempreverde Thomas Müller. E al Real Madrid non andrà meglio.

Alla finestra potrebbe quindi affacciarsi la Juventus, che tramite il suo agente Jorge Mendes avrebbe già proposto l'acquisto del giocatore alla Juventus. I bianconeri rimangono alla finestra. Dopo Real e Bayern, un altro paese e un altro top club potrebbero attendere l'ex anche di e Monaco.