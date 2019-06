Calciomercato Juventus, James Rodriguez può arrivare grazie a Cristiano Ronaldo: contatto telefonico

Il fuoriclasse della Juventus avrebbe contattato l'ex compagno del Real Madrid per portarlo in bianconero nelle prossime settimane.

In attesa di capire chi siederà sulla panchina della , con Sarri favoritissimo per il post Allegri, dalla arriva una clamorosa indiscrezione riguardante il calciomercato in entrata di Madama. Cristiano Ronaldo avrebbe contattato James Rodriguez per portarlo in .

Secondo Bild, infatti, Cristiano Ronaldo avrebbe utilizzato l'app Facetime, così da parlare in video con l'ex compagno del e chiedergli di unirsi alla Juventus nella prossima stagione. L'accostamento tra il colombiano e i bianconeri non è comunque una novità, ma l'inserimento dell'amico potrebbe essere decisivo.

Come noto James Rodriguez è attualmente in prestito al , squadra che a meno di sorprese non eserciterà il diritto di riscatto con il Real Madrid pagando 42 milioni di euro. Zidane non sembra voler puntare su di lui, dunque porte aperte per un trasferimento altrove.

Cristiano Ronaldo può dunque essere l'arma in più della Juventus per portare un campione come James Rodriguez a , anche considerando l'interesse del per il giocatore sudamericano. Anche in azzurro del resto c'è chi può convincerlo, ovvero il suo ex tecnico Ancelotti.

L'affare James Rodriguez non potrà comunque subire un'eccessiva accelerazione prima di luglio, visto e considerando come il prestito al scada il prossimo trenta giugno. Dal prossimo mese sarà bagarre assoluta, anche se le prime trattative sono già cominciate.

In caso di cessione il Real Madrid chiederà comunque 35-40 milioni per lasciar partire l'ex colpo James Rodriguez, finito per essere sorpassato da diversi compagni sia in Blanco, sia al Bayern Monaco. Per rilanciarsi ecco pronto il trasferimento in Serie A.