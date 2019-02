Calciomercato Juventus, Isco sempre più nervoso: rifiuta il saluto di Chendo

Prosegue il periodo di nervosismo di Isco, che dopo Real Madrid-Alaves ha respinto bruscamente il team manager Chendo. La Juventus osserva.

Vince il Real Madrid, che si prepara psicologicamente alla maratona di clásicos delle prossime settimane, ma nella rosa di Solari c'è sempre chi non sorride: Marcelo, ancora una volta in panchina, ma soprattutto Isco.

Contro l'Alaves, nel posticipo della ventiduesima giornata di Liga andata in scena ieri sera, il trequartista spagnolo è entrato solo negli ultimi tre minuti al posto di Vinicius Junior. E, al termine del match, ha confermato ancora una volta il nervosismo che lo sta avvolgendo ormai da mesi.

El gesto de Isco con Chendo después del partido.#Golazo pic.twitter.com/Wu2ijbmAVf — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) 4 febbraio 2019

Isco, come testimoniato dalle telecamere delle televisioni spagnole, ha rifiutato il saluto di Chendo, leggenda del Real Madrid che oggi ricopre il ruolo di team manager delle Merengues. Questi si è avvicinato al calciatore, dopo aver fatto lo stesso con i suoi compagni, ma è stato bruscamente respinto.

L'ennesimo sintomo che qualcosa non va, come peraltro già ammesso dallo stesso Isco e da Solari. La Juventus, a cui l'ex gioiello del Malaga piace e non poco, spera di approfittare al termine della stagione della probabile rottura col Real Madrid.