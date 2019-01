Calciomercato Juventus, Isco in rotta con il Real Madrid: un suo amico attacca Solari

Contro il Betis, Solari lascia Isco per 90 minuti in panchina. Un amico del malagueno se la prende: "Un assassino del calcio". La Juventus monitora.

Il rapporto tra Isco e il Real Madrid si fa sempre più teso ogni giorno che passa. Partita dopo partita, l'ex Malaga è sempre più lontano dalla formazione che Santiago Solari mette in campo. E la Juventus, interessata al giocatore, segue a distanza tutti gli avvenimenti. L'ultima riguarda una Instagram Story pubblicata da un amico del centrocampista spagnolo.

Al Benito Villamarin, nella vittoria della 'Casa Blanca' per 1-2 contro il Betis, Isco ha passato altri 90 minuti in panchina. Gli sono stati preferiti Valverde e Vinicius nella formazione titolare, Cristo, Ceballos e Brahim Diaz come subentrati. Testimonianza del fatto che il rapporto con Solari è ormai logoro.

Aitor Costa Solano, amico del giocatore del Real Madrid che piace alla Juventus, sul proprio profilo Instagram non le ha mandate a dire e si è scagliato contro l'allenatore argentino del Real Madrid, definendolo un assassino del calcio.

"Solari, hai la stessa idea del calcio che ho io dell'ingegneria... Sei un assassino del calcio".

Il messaggio è diventato presto virale e ha costretto Aitor Costa a rendere privato il proprio profilo.

Già nei giorni scorsi, dopo la partita di Copa del Rey contro il Leganés, Isco era di nuovo stato protagonista, ma non in campo: sui social aveva messo un like a un tweet di un tifoso che si schierava contro Solari. Il rapporto tra i due sembra sempre più al limite, le scelte lo dimostrano. E la Juventus, attenta, segue a distanza la situazione.