Calciomercato Juventus, Isco corpo estraneo al Real: servono 100 milioni

Isco continua a far gola alla Juventus: il Real Madrid è pronto a rinunciare alla clausola da 700 milioni. Incontro per De Ligt, Pogba per l'estate.

Il mercato è alle porte, la Juventus non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparata: la possibilità di schierare fino a tre nuovi giocatori in Champions che abbiano comunque già giocato in questi mesi la competizione, non fa altro che aprire nuovi interessanti scenari.

Uno dei più succosi è senza dubbio quello che conduce a Isco: in rotta con l'ambiente del Real Madrid, è poco considerato anche dal tecnico Solari che spesso e volentieri lo lascia ai margini in panchina. Per di più il gestaccio rivolto ai tifosi durante il brutto ko interno con il CSKA Mosca non è piaciuto al popolo madrileno.

Situazione quasi irrecuperabile, tanto che in casi del genere la soluzione ideale è soltanto una: la cessione. E la Juventus c'è, consapevole di poter dire la sua dopo aver strappato ai 'Blancos' Cristiano Ronaldo, non uno qualsiasi.

Secondo il 'Corriere dello Sport', Florentino Perez sembra aver abbassato le pretese su Isco: se qualche settimana fa la richiesta ammontava ai 700 milioni della clausola rescissoria, inarrivabile per chiunque, ecco che ora sarebbe pronto ad 'accontentarsi' di 100 milioni. Una cifra comunque alta ma decisamente molto più alla portata rispetto a quella precedente.

Operazione che ricorderebbe da vicino quella per 'CR7', ma con più concorrenti: sullo spagnolo resta forte l'interesse del Manchester City di Pep Guardiola, con Chelsea ed Arsenal leggermente più distaccate.

Per la difesa sale la candidatura di Matthijs De Ligt, fresco vincitore del Golden Boy e dispensatore di elogi per la Juventus, destinazione che lo attirerebbe e non poco. Come rivelato da 'Tuttosport', c'è stato un incontro all'hotel Golden Palace tra il presidente bianconero Andrea Agnelli ed Edwin Van der Sar, ex portiere juventino ed attuale direttore generale dell'Ajax.

Per il 19enne talento c'è da fare i conti con il Barcellona, da sempre affascinato dai gioielli olandesi come la storia insegna. Dal canto suo, la Juventus potrebbe giocarsi la carta Moise Kean: l'attaccante classe 2000 fa gola all'Ajax, tanto che un suo inserimento nella trattativa con è da scartare.

L'addio di Mourinho al Manchester United ha rimesso tutto in discussione, anche il futuro di Paul Pogba che non è più così certo di proseguire la sua carriera in Inghilterra. Il successore definitivo del portoghese arriverà in estate ed è solo allora che il centrocampista francese potrà conoscere cosa lo aspetta: una sua cessione già a gennaio è ipotesi da scartare.