Calciomercato Juventus, Isco chiude: "Non penso di lasciare il Real Madrid"

Nonostante lo scarso minutaggio Isco nega di voler lasciare il Real Madrid a gennaio: "Sono felice e voglio vincere qui".

Isco non si muove, almeno a gennaio. A sgombrare il campo dalle voci di un possibile addio al Real Madrid è lo stesso giocatore spagnolo intervistato da 'Deportes Cuatro' domenica sera.

"Non sto pensando di partire nel mercato invernale. Sono molto felice, il mio obiettivo è vincere tanti titoli col Real Madrid".

L'ultimo titolo per ora è arrivato solo qualche settimana fa quando il Real Madrid, senza l'apporto di Isco, ha conquistato il terzo Mondiale per Club consecutivo ma il talento iberico è rimasto in panchina e non ha neppure partecipato al giro di campo finale.

Nonostante questo e lo scarso minutaggio concessogli dal nuovo tecnico Solari, che lo ha schierato titolare solo due volte tra novembre e dicembre, Isco però non sembra avere alcuna voglia di lasciare il Real Madrid a gennaio.

Sul giocatore avevano drizzato le antenne le due squadre di Manchester (City e United), il PSG ma anche la Juventus dove Allegri sogna da anni l'acquisto di Isco. Sogno che però, almeno per il momento, è destinato a restare tale.