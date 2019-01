Calciomercato Juventus, Isco anche oggi in panchina: Real con 9 assenti

Sempre più delicata la situazione di Isco al Real Madrid: anche contro il Leganes dovrebbe andare in panchina. Solari orientato a puntare sui giovani.

E’ da molti considerato uno dei migliori giocatori d’Europa, eppure nel Real Madrid di Solari non riesce proprio a trovar posto. Isco è uno di quei campioni che farebbero comodo ad ogni top team e non è un caso che il suo nome sia stato accostato recentemente a quello di grandissime squadre, la Juventus su tutte.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Il centrocampista iberico, dopo l’esonero di Lopetegui, ha visto il campo con sempre meno costanza, cosa questa che ha rinvigorito le voci di un suo possibile addio al Real e, a quanto pare, anche questa sera in Coppa del Re non ci sarà spazio per lui dal 1’.

Il Real Madrid sarà impegnato all’Estadio Municipal de Butarque per il match di ritorno degli ottavi di finale contro il Leganes. Il 3-0 maturato all’andata al Bernabeu garantisce ovviamente una certa tranquillità ai Blancos e, per tale motivo, Solari farà del turnover.

L'articolo prosegue qui sotto

Tuttavia, il tecnico argentino non avrà ampio margine di scelta perché alle prese con molti infortuni (ben nove) ma, sebbene non potrà certamente contare su Bale, Asensio, Benzema e Mariano Diaz in attacco, con ogni probabilità dovrebbe relegare ancora Isco in panchina.

Solari dovrebbe infatti affidarsi ad un tridente composto da Lucas Vazquez, Vinicius ed il nuovo arrivato Brahim Diaz, un ulteriore segnale del fatto che Isco sembra ormai destinato a vivere un finale di stagione da semplice alternativa.

Nei giorni scorsi si è parlato di una Juventus pronta ad approfittare della situazione che si è venuta a creare. Il club bianconero potrebbe infatti tentare la prossima estate l’assalto al giocatore che è legato al Real da un contratto fino al 2022 ma che non sarebbe più felicissimo della sua posizione a Madrid.