Calciomercato Juventus, ipotesi scambio Dybala-Pogba col Manchester United

Secondo 'Tuttosport', il Manchester United è in forte pressing per Paulo Dybala. La Juventus non molla invece Pogba: scambio possibile?

Il ritorno di Paul Pogba alla è un argomento sempre caldo, con i bianconeri che non hanno mai abbondato l'idea di riportare 'Il Polpo' a .

L'operazione non è semplice ma potrebbe essere agevolata dal forte interesse del per Paulo Dybala, come riportato oggi da 'Tuttosport'.

I Red Devils vogliono fare sul serio per l'argentino e da circa un mese sarebbe iniziato un corteggiamento che ha fatto leva soprattutto sulla famiglia di Dybala.

Non a caso il fratello ha rilasciato una dichiarazione piuttosto forte nei giorni scorsi: "Paulo era molto a suo agio in e ora non lo è più, come molti altri giocatori della . Non è l’unico che se ne andrà".

Uno scenario che potrebbe far avanzare l'ipotesi di un clamoroso scambio che porterebbe Dybala al Manchester United e Pogba in direzione opposta verso il ritorno alla Juventus.

Chiaramente si tratta di una trattativa non semplice e sono tanti i fattori da considerare: il primo riguarda il nuovo allenatore della Juventus, che potrebbe anche decidere di puntare su Dybala, il secondo l'inserimento dell' di Simeone che vorrebbe la 'Joya' a Madrid.