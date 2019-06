Calciomercato Juventus, intoppo per Cancelo al City: i bianconeri non vogliono Danilo

Intoppo nel trasferimento di Joao Cancelo al Manchester City, che rallenta a causa di Danilo: la Juventus non lo vuole, l'Inter ha guardato altrove.

In attesa di Rabiot e De Ligt, la pensa anche a fare cassa. Uno dei giocatori che dovrebbe lasciare sembra essere Joao Cancelo, su cui l'interesse del Manchester City è forte, con lo sponsor Pep Guardiola a rappresentare un plus.

Negli ultimi giorni però la trattativa avrebbe suvito rallentamenti, come racconta 'Sky Sport'. Il club dello sceicco Al-Thani vorrebbe infatti inserire nella trattativa Danilo, terzino destro brasiliano ex e che è in uscita dagli inglesi. La , dal canto suo, non sarebbe però convinta del giocatore e vorrebbe lasciarlo fuori dai discorsi.

Secondo 'Tuttosport', l'uscita di Danilo sembra però il punto chiave e necessario per poter poi affondare su Cancelo, non solo per questioni di spazio (c'è anche Walker in rosa come terzino destro), ma anche di Fair Play Finanziario.

Una speranza della Juventus era rappresentata dall' , che in passato si era interessata a Danilo prima di virare su Valentino Lazaro, il cui acquisto sembra ormai chiuso. Il brasiliano del City costa circa 20 milioni di euro e percepisce uno stipendio di 4.5 milioni all'anno, ragioni che frenano la voglia dei bianconeri di puntarci.

Quando la questione si sbloccherà, il City potrà affondare definitivamente e portare i 55 milioni richiesti dalla Juventus per lasciare partire l'ex Inter, che lascerebbe così torino dopo una stagione. Sul giocatore aveva fatto pensieri anche il , prima di virare su Wan Bissaka. La Juventus potrebbe invece dover ritardare altre operazioni di mercato in entrata a causa del ritardo nella cessione.