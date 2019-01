Calciomercato Juventus, incontro con il Genoa: sul tavolo Sturaro e Romero

Summit tra i dirigenti di Juventus e Genoa: è fatta per il passaggio di Sturaro in rossoblù e si continua a trattare per Romero in chiave estiva.

Giornata intensa per il Genoa che, tanto per cambiare, recita un ruolo da protagonista nel mercato di gennaio. E in attesa di incontrare il Milan per sviluppare l'affare Piatek, i dirigenti rossoblù nella giornata odierna hanno avuto modo di parlare, sempre sotto il Duomo, direttamente con la Juventus. Definiti gli ultimi dettagli per Stefano Sturaro, che torna sotto la Lanterna in prestito con diritto di riscatto. Mentre resta sempre viva, in vista dell'estate, la pista che dovrebbe portare Cristian Romero in bianconero.

Ma c'è di più. C'è, ad esempio, la linea verde. I rapporti sull'asse Torino-Genova sono ottimi, motivo per cui – nel breve e lungo termine – su questa tratta potrebbero andare in porto altre situazioni. I campioni d'Italia dal club ligure riscatteranno l'attaccante Luca Zanimacchia ('98), attualmente alla corte dell'Under 23 bianconera. Così come, in piena sinergia, Juventus e Genoa studiano il possibile approdo di Szymon Zurkowski ('97) in Italia. Per mettere le mani sul 21enne centrocampista polacco, di proprietà del Gornik Zabrze, occorrono circa 4 milioni. Cifra che non sembrerebbe spaventare il direttore generale del Grifone, Giorgio Perinetti, sempre ben disposto a investire su giovani dal talento conclamato.

Da valutare, infine, le mosse della Juventus per quanto concerne Moise Kean. Madama, finora, non ha mai aperto alla partenza invernale del 18enne attaccante piemontese, richiesto anche da Chievo Verona e SPAL. Il Genoa, pur conscio delle difficoltà del caso, avrebbe fatto un nuovo tentativo. Nulla da fare.