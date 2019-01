Calciomercato Juventus, incontro con il Genoa: sul tavolo Romero e Sturaro

Il responsabile dell'area sportiva della Juventus, Fabio Paratici, è atteso a Milano: incontrerà anche il Genoa per parlare di Romero e Sturaro.

Entra nel vivo il mercato di riparazione. E se la Juventus ha ben poco da aggiustare, in casa Continassa la lungimiranza non passa mai di moda. Ecco, dunque, Fabio Paratici a Milano per allacciare contatti qua e là. Il direttore sportivo bianconero in giornata sbarcherà sotto il Duomo per fare il punto della situazione tra prima squadra e Under 23. In programma, sempre pensando al domani, un contatto con il Genoa.

La Signora è entrata nell'ordine delle idee di fare sul serio per Cristian Romero. Il 20enne centrale difensivo del Grifone, autore fin qui di 13 presenze, piace a tutti i top club nostrani. Ma, tanto per cambiare, la pole position l'ha conquistata la Juventus. Madama, giustappunto, apparecchia un'operazione alla Caldara: ovvero acquisire immediatamente il cartellino del giocatore argentino e, al tempo stesso, lasciarlo un anno e mezzo in prestito sotto la Lanterna. Linea tracciata, ma c'è ancora da lavorare sulle cifre.

I rossoblù valutano Romero attorno ai 25 milioni, mentre la Juventus ragiona su cifre inferiori. Insomma, la distanza è ancora sensibile. E, come accaduto nella passata sessione con Pietro Pellegri, fino al traguardo può accadere di tutto. Tuttavia, i rapporti sull'asse Torino-Genova sono più che ottimi. Motivo per cui, pur non essendo ancora vicini alla fumata bianca, i campioni d'Italia non temono brutte sorprese. Insomma, si va avanti a fuoco lento. Con il gradimento del diretto interessato, che attraverso il suo entourage avrebbe dato l'assoluta priorità proprio alla Juve.

Attenzione, inoltre, a Stefano Sturaro. Il 25enne centrocampista sanremese, alle prese con un'esperienza allo Sporting Lisbona non propriamente fortunata, si appresta a rientrare sotto la Mole. Altro giro, altro prestito. E tutti gli indizi conducono al capoluogo ligure. In rossoblù il mediano ligure ha lasciato un buon ricordo. Motivo per cui, Claudio Prandelli potrebbe presto accogliere un rinforzo utile per la seconda parte di stagione.