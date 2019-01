Calciomercato Juventus: incontro con gli agenti di Benatia

Incontro a Milano tra la Juventus e l'entourage di Benatia, poco soddisfatto del minutaggio trovato in stagione dal 31enne centrale marocchino.

Giornata di incontri per Fabio Paratici. A Milano, nella solita location di Palazzo Parigi, il responsabile dell'area sportiva della Juventus sta incontrando l'agente di Medhi Benatia, Moussa Sissoko, sbarcato in Italia per fare il punto della situazione.

Le offerte per il 31enne centrale marocchino non mancano: dalla Ligue 1, passando da Qatar e Arabia Saudita. Prospettive che, dal lato puramente economico, potrebbero portare Benatia a guadagnare cifre decisamente corpose.

Ma la Signora, poco incline ai grandi cambiamenti nella sessione invernale, non vorrebbe privarsi di un elemento dall'affidabilità garantita. Anche perché, nell'immediato, sostituire il numero 4 bianconero non sarebbe facile. Pur con Daniele Rugani sempre più in versione certezza, e il recupero di Andrea Barzagli in rampa di lancio.

Autore in stagione di 6 presenze, Benatia non ha mai fatto mistero della sua infelicità, rincarando la dose al termine di Juventus-Cagliari. Uno sfogo che aveva portato anche il Milan a sondare l'argomento, salvo successivamente spostare l'attenzione su altre priorità.

Ora, però, ecco il momento della verità. Dentro o fuori. Con i campioni d'Italia che cercheranno di rinviare qualsiasi discorso a giugno.