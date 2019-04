Calciomercato Juventus, il presidente del Benfica gela i bianconeri su Joao Felix: "Nessuno se ne andrà"

Il presidente del Benfica ha gelato la Juventus riguardo Joao Felix: "Nessuno se ne andrà, faremo di tutto per trattenere i nostri talenti".

Il non ha intenzione di cedere nessuno dei suoi talenti. A dichiararlo è stato il presidente Luis Filipe Vieira, che ha così gelato anche la , la quale starebbe seguendo con grande interesse Joao Felix.

Come riporta il 'Correio da Manha', il patron del club lusitano ha chiuso alla cessione dei tanti giocatori giovani che si stanno mettendo in mostra in questa stagione. In testa, ovviamente, il fantasista classe 1999 che piace a tantissimi club, Juventus compresa.

"Posso garantire che noi faremo di tutto per mantenere i nostri gioielli e voglio rassicurare i nostri tifosi: nessuno se ne andrà".

Nel contratto che lega Joao Felix alle 'Aguias' ci sarebbe una clausola da 120 milioni di euro: il presidente ha chiarito che non si faranno né sconti né piaceri.

"Non intendiamo far piaceri a nessuno e cercheremo di non far partire nessuno dei nostri talenti".

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', la Juventus starebbe elaborando un piano insieme a Jorge Mendes, agente del giocatore, per arrivare a Joao Felix: questo prevederebbe anche l'abbassamento della clausola tramite contropartite.

Il presidente del Benfica però alza il muro: la strada per il classe 1999 che sogna di giocare con Cristiano Ronaldo si preannuncia sempre più in salita.