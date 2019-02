Calciomercato Juventus, il padre di James Rodriguez: "Serie A ottima opzione"

Il padre di James Rodriguez, Wilson, fa sognare i tifosi della Juventus: "La Serie A sarebbe un'ottima scelta, tante offerte ricevute".

Non è stato fortunato il ritorno tra i titolari del Bayern Monaco di James Rodriguez, guarito dopo la rottura parziale del legamento collaterale laterale: i campioni di Germania in carica sono stati sconfitti per 3-1 dal Bayer Leverkusen, contro cui il colombiano è rimasto in campo per 77 minuti.

Restano così tre i goal realizzati in Bundesliga, gli unici stagionali: bottino magro che non indurrebbe i bavaresi ad esercitare il diritto di riscatto concordato con il Real Madrid nell'estate 2017, alla cifra di 42 milioni.

James Rodriguez tornerebbe così in Spagna dove non sarebbe uno dei titolarissimi: aspetto che lo rende uno dei prezzi prelibati del mercato, con la Juventus tra le principali candidate per ottenere il sì dell'ex Porto.

Ad alimentare le speranze bianconere è stato il padre del giocatore, Wilson, intervenuto ai microfoni di 'Sport Bild'. Alla domanda su un possibile futuro in Serie A per il figlio, ha risposto in maniera decisamente favorevole.

"Per come vedo il calcio italiano adesso, sarebbe una buona decisione. Ha un sacco di offerte".

In Italia non sarebbero molte le società che potrebbero permettersi il suo cartellino: la Juventus resta in prima fila, consapevole di poter contare sulla presenza in rosa di un certo Cristiano Ronaldo, in grado di convincere anche un campione navigato come James Rodriguez.