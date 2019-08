Calciomercato Juventus, il Monaco su Perin: si può chiudere anche in prestito

Dopo aver visto sfumare le trattative con Benfica e Aston Villa, per Mattia Perin spunta il Monaco. Si ragiona su un prestito oneroso.

Mattia Perin sembrava diretto in , alla corte del . Poi è sfumato tutto all'improvviso, anche a causa delle condizioni del portiere della , che ancora deve recuperare dal guaio alla spalla.

Con DAZN segui la Ligue 1 IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

In un secondo momento Paratici ha trattato con l' , ma qui la discussione si è chiusa ancora prima. Adesso, secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il ha chiesto informazioni su Mattia Perin con la Juventus.

L'articolo prosegue qui sotto

Le due società potrebbero trovare un accordo utilizzando la formula di un prestito oneroso, circa 3 milioni di euro, con il diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Per la Juventus Perin è un esubero e potrebbe accettare questa formula.

Non ci sono accelerate sulla trattativa ma si lavora a passi lenti, soprattutto perché la Juventus è impegnata in trattative più importanti (vedi Lukaku), che hanno una scadenza anche più breve (il calciomercato in chiude giorno 8 agosto).

Una cosa è certa: Mattia Perin vuole trovare una squadra capace di dargli continuità, in modo da giocare da titolare nella stagione che porterà all'Europeo de 2020.