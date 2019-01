Calciomercato Juventus, il fratello di Pogba: "Via dallo United solo per Real o Barcellona"

Florentin Pogba esclude il ritorno del fratello alla Juventus: "Quando lascerà lo United può migliorare solo andando al Real Madrid o al Barcellona".

Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus è destinato a restare solo un sogno dei tifosi bianconeri. Dopo le parole di chiusura pronunciate da Allegri ("è quasi impossibile"), adesso anche il fratello Florentin esclude questa ipotesi per il futuro del centrocampista francese.

Il fratello di Pogba, intervistato da 'AS', vede infatti solo due squadre come possibili destinazioni del Polpo in caso di addio al Manchester United

"A noi piace il tiki-taka, ogni volta che posso guardo il Barcellona o vado al Camp Nou. Quando mio fratello lascerà lo United ci sono solo tre club per migliorare: City, Real Madrid o Barcellona. Al City però non andrà mai quindi restano Real o Barcellona".

Florentin dunque esclude la Juventus e anzi svela come Pogba potesse finire in blaugrana già ai tempi in cui giocava ancora a Torino.

"Quando era alla Juventus poteva andare al Barcellona ma era determinato a tornare al Manchester United perché la prima volta lì non aveva funzionato. Real? C'era movimento con Zidane ma ha avuto il coraggio di tornare in Inghilterra".

Inghilterra che avrebbe sicuramente salutato già a giugno se sulla panchina del Manchester United fosse rimasto Mourinho.

"L'addio di Mourinho era la chiave. Paul non era felice, si vedeva. Ora con Solskjaer va tutto molto meglio. Mio fratello lo conosce dai tempi in cui giocava nelle giovanili del Manchester United".

Real Madrid e Barcellona insomma possono attendere. Il futuro di Pogba sarà ancora con i Red Devils.