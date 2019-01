Calciomercato Juventus, il Bologna vuole Spinazzola: incontro con gli agenti

Summit fissato tra il Bologna e gli agenti di Spinazzola. L'Ad Fenucci: “E' un calciatore che ci interessa molto, sarebbe perfetto per Inzaghi".

Si parte dalle parole dell'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, a caccia di rinforzi per centrare l'obiettivo salvezza: “Spinazzola? Ci interessa molto, sarebbe perfetto per il modulo scelto da Inzaghi, ma se arrivasse lo vorremmo in tempi rapidi”.

Ma c'è di più. C'è un incontro programmato a Milano – per la giornata di oggi – tra i dirigenti felsinei e gli agenti del 25enne calciatore umbro. Qui, sostanzialmente, si capirà se la Juventus entrerà concretamente nell'ordine delle idee di privarsene.

Con l'infortunio di Juan Cuadrado, out per tre mesi, la sensazione è che la Vecchia Signora voglia pensarci davvero bene. Perché Spinazzola rappresenta un vero e proprio jolly da poter utilizzare in differenti contesti tattici. A partire, probabilmente, dalla sfida di domani sera – scherzi del destino – proprio contro il Bologna valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Al Dall'Ara, infatti, l'ex Atalanta potrebbe fare il suo esordio in bianconero.

La lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro è definitivamente alle spalle. Insomma, si intravede la luce in fondo al tunnel. Da qui, appunto, il pressing del Bologna. Che vorrebbe ricevere una risposta nel breve termine. Linea guida chiara: vietato tergiversare. E guardando la classifica non potrebbe essere altrimenti.

Qualora non dovesse andare in porto la trattativa con la Juventus, il Bologna avrebbe già pianificato il piano alternativo che porterebbe a Luca Antonelli dell'Empoli. Detto questo, club emiliano farà un ultimo tentativo per cercare di convincere i campioni d'Italia a lasciar partire Spinazzola.