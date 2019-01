Calciomercato Juventus, idea Mata in scadenza: ma il Barcellona è avanti

La Juventus valuta la suggestione Juan Mata per rafforzare l'attacco: lo spagnolo è in scadenza col Manchester United, ma il Barcellona è favorito.

La Juventus valuta la pazza idea Juan Mata. L'attaccante spagnolo, in scadenza a giugno col Manchester United, è da tempo un obiettivo del Barcellona ma i bianconeri sono pronti ad inserirsi.

Classe '88, Mata tra 6 mesi sarà libero di approdare in un altro club e - escludendo colpi di scena - in estate saluterà i Red Devils con cui non ha trovato finora l'accordo per rinnovare il proprio contratto.

Ecco perchè la Juve, da anni attenta ai colpi di alto profilo 'a costo zero', è piombata sull'iberico per il quale però in vantaggio c'è come detto il Barça. Oltre a Juventus e blaugrana, Mata piace anche al PSG.

Allo United, l'ex Valencia e Chelsea percepisce un ingaggio superiore agli 8 milioni di euro: assicurandoselo senza esborsi per il cartellino, però, le pretendenti ('Signora' compresa) sarebbero intenzionate a darsi un pizzico sulla pancia e mettere mano al portafogli.