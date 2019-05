Calciomercato Juventus, Higuain rientra: il Chelsea non vuole tenerlo

In Inghilterra sono sicuri, il Chelsea non vuole trattenere Gonzalo Higuain che quindi rientrerà alla Juventus. Il futuro resta un rebus.

Gonzalo Higuain sta per rientrare alla . L'attaccante argentino secondo il 'Daily Mail' non ha convinto il che quindi non intende rinnovare il prestito e tantomeno riscattarlo come inizialmente previsto lo scorso gennaio.

Una brutta notizia per Higuain ma anche per la Juventus, che comunque non vuole puntare più sul Pipita e quindi sarà costretta a trovargli un'altra sistemazione.

D'altronde, specie se come sembra Sarri verrà esonerato dopo la finale di , il destino di Higuain sembra scritto anche perchè il Chelsea preferirebbe invece tenere Giroud che chiede più spazio.

Loan flop Gonzalo Higuain heading back to Juventus as Chelsea decide they will not extend striker's loan | @Matt_Barlow_DM https://t.co/wPvwO583bR — MailOnline Sport (@MailSport) May 15, 2019

Nonostante il blocco del calciomercato insomma a Londra non avrebbero più dubbi. Troppo pochi i 5 goal segnati fin qui in 21 presenze da Higuain in Blues per meritarsi la riconferma.

A questo punto, a 31 anni compiuti e dopo una stagione da dimenticare tra e Chelsea, il futuro del Pipita resta tutto da scrivere ma come detto difficilmente sarà ancora in bianconero.

Lo scorso gennaio Higuain si era trasferito dal Milan al Chelsea via Juventus con una formula abbastanza particolare: gli inglesi infatti potrebbero estendere il prestito fino al 30 giugno 2020 pagando 18 milioni di euro o acquistare l'argentino a titolo definitivo per 36 milioni di euro, pagabili in due esercizi.