Calciomercato Juventus, Higuain al Chelsea è un problema risolto temporaneamente

La Juventus cedendo in prestito Higuain al Chelsea ha risolto temporaneamente il problema: senza prestazioni convincenti, il Pipita tornerà alla base.

Il problema è risolto. Per ora. Da elemento di spicco a esubero di lusso. In pochi avrebbero potuto immaginare un epilogo simile tra la Juventus e Gonzalo Higuain, autore in bianconero di 55 goal in 105 presenze, con due campionati e altrettante Coppe Italia in bacheca. Ma la Signora ha voluto alzare l'asticella, mettendo a segno il colpo del secolo targato Cristiano Ronaldo.

E con l'innesto del fuoriclasse portoghese, anche per questioni di bilancio, a farne le spese è stato proprio Higuain. Legato a Madama fino al 2021. Legato, soprattutto, da un ingaggio da 7 milioni netti a stagione. Troppi per il club torinese che, proprio per questo motivo, ha deciso di imbastire con il Milan una maxi operazione che ha coinvolto anche Leonardo Bonucci e Mattia Caldara. Tutti felici, apparentemente. Perché il Pipita sarebbe rimasto più che volentieri nel capoluogo piemontese. Così, però, non è stato possibile.

E tra le chiacchiere estive del Chelsea e i fatti del Diavolo, il bomber albiceleste s'è ritrovato – senza alternative – alla corte di Rino Gattuso. Prima l'inizio promettente a suon di reti, poi un lento e triste declino sfociato nell'inevitabile divorzio. Con la Juventus, direttamente e indirettamente, protagonista. Ogni riferimento al rigore sbagliato a San Siro è puramente voluto.

Higuain ha premuto affinché l'addio al Milan si concretizzasse già nel mercato di gennaio. Accontentato. Ma, e va sottolineato, con la Signora piuttosto contrariata. Il responsabile dell'area sportiva bianconera, Fabio Paratici, avrebbe gradito tutt'altro atteggiamento. Detto questo, alla Continassa non si sono fatti cogliere impreparati, pur conoscendo alla lettera i rischi del caso.

Il Pipita è passato ai Blues a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019. Il contratto prevede la facoltà per il Chelsea di estendere la durata del prestito fino al 30 giugno 2020, a fronte di un corrispettivo di 18 milioni, o di acquisire a titolo definitivo il calciatore per 36 milioni. In soldoni: c'è il serio rischio che, al termine dell'annata corrente, l'argentino torni alla Juventus. Nessun patto tra gentiluomini, nessun accordo morale. Conterà esclusivamente il rendimento semestrale, con Maurizio Sarri chiamato a rigenerare il suo pupillo.

I campioni d'Italia, comunque, considerano Higuain un capitolo chiuso. Nelle scorse settimane, inoltre, l'entourage dell'ex giocatore del Napoli avrebbe sondato la disponibilità bianconera circa un eventuale rientro alla corte di Max Allegri. Idea immediatamente bocciata dalla Juve che, pur affezionata al suo vecchio numero 9, ha deciso di voltare pagina. E non tornerà indietro.