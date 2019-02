Calciomercato Juventus, Henderson nuovo obiettivo: portiere 21enne

Dieci gare senza subire goal per il portiere del Manchester United in prestito allo Sheffield: la Juventus rimane vigile.

Ok Szczesny, il titolare e post Buffon. Ok Perin, uno dei portieri italiani più importanti del panorama attuale. Ok il terzo portiere Pinsoglio, cuore bianconero. Ma la Juventus non si ferma certo qui nel panorama degli estremi difensori e punta a migliorare il proprio reparto per il futuro: nuovo obiettivo, Dean Henderson.

Secondo ESPN, infatti, la Juventus arebbe fortemente interessata al giovane portiere inglese del Manchester United, che ben si sta disimpegnando in questi mesi in prestito allo Sheffield United, squadra militante nella seconda serie inglese e in lotta per uno storico ritorno in Premier League.

A contendere Henderson alla Juventus c'è anche il Bayern Monaco, entrambe più avanti rispetto ad Arsenal e Tottenham. Il classe 1997 ha fatto registrare fin qui dieci gare senza subire reti, che hanno immediatamente fatto drizzare le antenne ad alcune tra le più importanti squadre d'Europa.

Henderson tornerà al Manchester United a giugno 2019, per poi andare in scadenza nel 2020. I Red Devils non vedono nel suo rinnovo una priorità assoluta, considerando che il titolare De Gea non ha ancora prolungato il suo accordo con il club di Old Trafford.

De Gea è la priorità ed Henderson per ora solamente la quarta scelta dietro Lee Grant, Romero e il già citato spagnolo. Anche se Solskjær potrebbe stupire tutti la prossima estate e portare il 21enne a ricoprire il ruolo di titolare, magari proprio dopo la cessione dell'ex Atletico Madrid.

Se invece De Gea dovesse essere confermato al Manchester United, per un portiere così giovane ci sarà sicuramente una cessione durante la prossima estate: Juventus alla porta, decisa a puntare su di lui immediatamente o comunque in seguito ad un canonico prestito. Situazione da seguire con massima attenzione.