Calciomercato Juventus, Han come Mandzukic: può finire in Qatar

Il giovane attaccante, acquistato la scorsa estate e attualmente aggregato all'Under 23, può lasciare la Juventus per trasferirsi in Qatar.

Han come Mandzukic. Dopo pochi mesi a , infatti, l'attaccante nordcoreano potrebbe già lasciare la per trasferirsi in senza avere mai debuttato in gare ufficiali con la maglia bianconera.

Acquistato la scorsa estate dal per 5 milioni di euro, Han è attualmente aggregato alla Juventus Under 23 con cui ha collezionato 20 presenze tra campionato e Coppa di Serie C segnando solo un goal.

Ora però secondo 'Tuttosport' c'è da registrare l'interesse di alcuni club del Qatar, anche se al momento non è ancora pervenuta un'offerta ufficiale sul tavolo della Juventus.

La società bianconera comunque è pronta a valutare eventuali proposte. Segno che l'avventura di Han alla Juventus potrebbe davvero finire dopo pochi mesi e in un modo molto diverso da quello previsto al momento del suo acquisto.

Han nelle ultime due stagioni aveva peraltro fatto molto bene in Serie B con 11 goal in 46 presenze tra Cagliari e attirando l'attenzione della Juventus. Ora però la sua esperienza italiana rischia seriamente di chiudersi con largo anticipo.