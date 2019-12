Calciomercato Juventus, Haaland l'obiettivo: 8 milioni la richiesta d'ingaggio

La Juventus prova a stringere per Erling Braut Haaland: bianconeri in pole position e spunta la possibilità di acquisto con prestito immediato.

Non ha ancora compiuto 20 ma ha già segnato caterve di goal ed è uno dei giocatori più desiderati nel panorama calcistico europeo. Erling Braut Haaland è uno di quei ragazzi che ha bruciato le tappe e ad attenderlo in un immediato futuro potrebbe essere un ulteriore importante salto per la sua carriera: l’approdo alla .

Come riportato da Tuttosport infatti, i contatti tra gli uomini mercato del club bianconero ed il Red Bull sono andati avanti in maniera fitta anche nel corso degli ultimi giorni e la strada sembra essersi fatta decisamente più in discesa.

A rendere il tutto più agevole anche gli ottimi rapporti con Mino Raiola, ovvero l’intermediario che sta lavorando all’operazione.

Haaland, dopo aver rifiutato il trasferimento a nel 2018, quando evidentemente non si sentiva ancora pronto per un tale salto, è oggi disposto ad approdare in bianconero. Per riuscire a portarlo all’ombra della Mole servirà un esborso da circa 30 milioni di euro, ovvero il valore della clausola esercitabile a gennaio inserita nel suo contratto, ma il vero ostacolo potrebbe essere rappresentato dalle richieste del giocatore: vuole un ingaggio da 8 milioni di euro.

La Juventus sarà chiamata ad un’ulteriore accelerata se vorrà chiudere la trattativa, visto che la concorrenza è di quelle folte, e non è da escludere la possibilità che il talento norvegese venga bloccato adesso per poi abbracciarlo a giugno dopo un periodo di prestito al Salisburgo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus ha acquisito un vantaggio importante sulle rivali nella corsa che porta ad Haaland, ma la volontà dell’attaccante è quella di giocare e per questo l’idea dell’acquisto con prestito immediato va presa in considerazione.

La volontà intanto è quella di chiudere e di cogliere l’occasione al volto, il resto verrà sistemato dopo la definitiva fumata bianca.