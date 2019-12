Calciomercato Juventus, Haaland resta nel mirino: i bianconeri non mollano

Erling Haaland continua ad essere uno dei grandi obiettivi della Juventus: i bianconeri ci provano, lui però vorrebbe essere subito protagonista.

Sedici goal in quattordici partite di campionato, ai quali vanno aggiunti altri otto segnati in sei gare di e quattro in due sfide di Coppa d’ , il tutto per un bottino complessivo ventotto reti realizzate in ventidue presenze.

Ad appena 19 anni, Erling Haaland è diventato uno degli attaccanti più corteggiati d’Europa. Come emerso nella giornata di giovedì, il gioiello del nei giorni scorsi si è recato in per parlare prima con il e poi con il (società con la stessa proprietà del Salisburgo).

La sensazione è quella che il baby fenomeno norvegese possa presso sbarcare in , ma la certezza e che le tante pretendenti che già sognano il grandissimo colpo in prospettiva, di certo non si arrenderanno facilmente.

Secondo quanto riportato da The Guardian, e non hanno ancora mollato la presa ed anzi, prima di prendere una decisione definitiva, Haaland sarebbe pronto a parlare proprio con i Red Devils ed i campioni d’ .

Il talento norvegese potrebbe liberarsi già a gennaio in virtù di una clausola da circa 25 milioni di euro inserita nel suo contratto, ma la speranza del Salisburgo è che il tanto interesse suscitato possa portare ad una battaglia fatta di offerte e rilanci che faccia lievitare considerevolmente il prezzo.

La Juventus quindi non si è ancora arresa, anche se la volontà del giocatore è quella di trovare una squadra che possa garantirgli il maggiore spazio possibile. Il suo timore è quello che sia difficile essere fin da subito protagonista dovendo fronteggiare la concorrenza di campioni del calibro di Higuain, Cristiano Ronaldo e Dybala, ma i giochi non sono ancora chiusi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al fine di superare la nutrita concorrenza e di convincere il giocatore ed il suo agente Mino Raiola ad accettare un trasferimento a , la ha già presentato una proposta da tre milioni a stagione più bonus.