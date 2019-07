Calciomercato Juventus, il fratello di Higuain arriva a Torino: "Fino alla fine"

Nicola Higuain, fratello-agente di Gonzalo, è sbarcato a Torino per parlare con la Juventus. L'argentino non rientra nei piani bianconeri.

Mentre Gonzalo si allena alla Continassa insieme a Cristiano Ronaldo ecco che a arriva anche Nicola Higuain, fratello-agente del Pipita.

A testimoniare il suo sbarco in è stato lo stesso Nicola tramite un post su Instagram, accompagnato dal motto della .

"Andiamo a combattere fino alla fine. Barcollo ma non mollo, anzi decollo".

La sensazione, insomma, è che il fratello di Higuain ribadirà alla Juventus l'intenzione del Pipita di restare in bianconero nonostante l'attaccante non rientri nei piani di Sarri.

La Juventus quindi spingerà ancora per fare accettare a Higuain il trasferimento alla dove erediterebbe la numero 9 di Dzeko. Inoltre la sua eventuale cessione permetterebbe a Paratici di affondare il colpo per Mauro Icardi, sul quale c'è da registrare un nuovo interessamento del .

Higuain però come detto, al momento, non ha cambiato idea e si allena alla Continassa tra sorrisi, scatti e goal per cercare di convincere Sarri a puntare ancora su di lui anche alla Juventus.

Il tutto forte dell'appoggio ricevuto dai tifosi bianconeri che qualche giorno fa, fuori dal J Medical, gli hanno chiesto di restare a Torino. Una soluzione possibile ma che in società non sarebbe particolarmente gradita.