Calciomercato Juventus, forte interesse per Piroe: in scadenza a giugno

La Juventus ha accelerato per Joël Piroe, giovane attaccante olandese classe 1999. In corsa anche Inter ed Everton.

L'ultima tentazione in casa Juventus porta il nome di Joel Piroe, attaccante classe 1999 della formazione under 21 del PSV Eindhoven. Profilo datato, in quanto alla Continassa avrebbero voluto già assicurarselo la scorsa estate prima di virare su Stephy Mavididi, punta di spicco dell'Under 23 allenata da Mauro Zironelli.

Il direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici, è sempre attento alle occasioni. E dopo essersi assicurato Aron Ramsey a parametro zero, commissioni a parte, ha messo nel mirino un altro obiettivo. Piroe, infatti, è in scadenza. Insomma, una nitida opportunità che sembrerebbe stuzzicare anche Inter ed Everton. Ma la Juventus, essendosi mossa per tempo, attualmente vanta una solida pole position.

Il PSV Eindhoven, comunque, non molla. E anche nelle prossime settimane cercherà di blindare Piroe, pur avendo compreso come con il trascorrere dei mesi la missione sia diventata assai complicata. Gli agenti del 19enne gioiellino olandese prendono tempo, forti delle tante proposte arrivate. Ora dunque la palla passa alla Signora, chiamata ad accelerare per evitare di incappare in brutte sorprese. Fumata bianca in arrivo?