Calciomercato Juventus, Evra spinge Pogba lontano dallo United: "Dovrebbe andare via"

Patrice Evra, ex compagno nella Juventus e nella Francia di Paul Pogba, ha consigliato il centrocampista: "Dovrebbe andarsene dallo United".

Il futuro di Paul Pogba al Manchester United sembra sempre più in bilico e pieno di nubi. Le voci di mercato vedrebbero interessate al giocatore e anche la , che sogna un ritorno.

Anche secondo un altro ex bianconero come Patrice Evra il centrocampista dovrebbe lasciare Old Trafford. Lo ha dichiarato in un'intervista a 'Sky Sports'.

"Non posso parlare per Paul, dire se starà o meno, ma se c'è negatività intorno a lui dovrebbe andare via".

Dopo la sconfitta interna contro il all'ultima giornata, Pogba è stato preso di mira dai tifosi dello United che lo hanno apertamente criticato. Evra ha fatto leva anche su questo per motivare un eventuale addio.

"Credo che andrà via perché deve sentire l'amore dei tifosi, deve avere la dedizione per la maglia. Se Paul deciderà di rimanere un altro anno e poi andare via, o stare qualche altro anno, magari i tifosi lo ameranno perché mostra amore per il club".

Il terzino sinistro ha giocato con Pogba al , alla Juventus e in Nazionale e i due sono grandi amici. Se Pogba deciderà di accettare il consiglio di Evra, i tifosi bianconeri potrebbero sognare davvero un suo ritorno.