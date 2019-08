Calciomercato Juventus, Emre Can può partire: c'è anche il Bayern

Non solo il Barcellona, anche il team tedesco ha messo nel mirino Emre Can per riportarlo in Bundesliga.

Dopo appena una stagione, anche lui è finito nel mercato. Arrivato a costo zero nell'estate 2018, ora Emre Can può lasciare la per arrivare ad un'importante plusvalenza. Ultimi giorni di trattative e porta aperta anche per la cessione del centrocampista tedesco.

Sono diversi i giocatori che la Juventus potrebbe lasciar partire prima della chiurusa del calciomercato e negli ultimi giorni si è intensificata la possibilità di vedere Emre Can tra questi: come evidenzia la Gazzetta dello Sport, al si è aggiunto anche il .

L'idea della Juventus sarebbe quella di ottenere quaranta milioni di euro dall sua cessione e per questo motivo si sono intentisificati i contatti con le due grandi d'Europa. Niente da fare invece per il , per il quale lo stesso giocatore ha espresso il suo parere negativo.

Se Neymar dovesse andare al Barcellona, i blaugrana perderebbero Rakitic nell'ambito dello scambio col PSG e per questo motivo Emre Can salirebbe rapidamente in cima ai desideri di calciomercato catalani prima che il gong del calciomercato arrivi inesorabile.

Il Bayern ha invece dalla sua il fatto di conoscere benissimo Emre Can, visti gli anni passati in Baviera (dal 2009 al 2013). Il procuratore Reza Fazeli sta vivendo giorni intensi per definire la situazione, ma non è comunque detto che la cessione avvenga realmente.

Di certo l'arrivo di Ramsey e Rabiot ha limitato sensibilmente le possibilità per alcuni interni della rosa di Sarri, anche se la cessione di Matuidi al PSG potrebbe portare alla permanenza di Emre Can. Davanti alla possibilità di ottenere diverse decine di milioni, però, la prioritù sarebbe proprio il suo addio.