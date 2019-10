Calciomercato Juventus, Emre Can piace in Spagna: spunta il Betis

Alla ricerca di un giocatore che vada a rafforzare il reparto di centrocampo, il Betis ha individuato in Emre Can un obiettivo per gennaio.

Quello di Emre Can non è stato propriamente un inizio di stagione esaltante. Il centrocampista tedesco infatti, nei primi sei turni di campionato ha totalizzato appena 59’ in campo e, come se non bastasse, ha anche dovuto fronteggiare la delusione di non essere stato inserito da Maurizio Sarri nella lista UEFA dei giocatori schierabili dalla in .

Il futuro di Emre Can in bianconero potrebbe essere tutto da scrivere e secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, il giocatore è finito nel mirino di un club spagnolo: il Betis .

La priorità della società dei Los Verderones è quella di mettere a disposizione a gennaio del tecnico Rubi un centrocampista di sostanza capace di coprire ampie zone del campo e da questo punto di vista il nazionale tedesco rappresenterebbe il profilo ideale.

Il Betis non è partito benissimo in questa stagione, visto che ha messo in cascina appena 8 punti nelle prime sette giornate di campionato, ma resta un club estremamente ambizioso che tra l’altro ha già permesso a giocatori come Lo Celso negli anni scorsi e Fekir in questo di rilanciarsi ad alti livelli.

Arrivare ad Emre Can non sarà tuttavia semplicissimo e per tale motivo il Betis valuta anche possibili alternative. Tra i giocatori sul suo taccuino ci sono anche Santiago Ascacibar dello , Carles Alena del , Guido Rodriguez del Club America e Santiago Caseres del .