Calciomercato Juventus, emissari del Manchester United a Torino per Demiral ed Emre Can

Sugli spalti di Juventus-Cagliari erano presenti gli emissari del Manchester United per Demiral ed Emre Can, quest'ultimo blindato da Paratici.

Dopo un primo tempo reso complicato dalla valida organizzazione difensiva del , la è riuscita a sbloccare l'incontro per poi chiudere in goleada e salire a 45 punti in classifica, al primo posto in coabitazione con l' .

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Buona la prova di Merih Demiral, schierato ancora una volta in coppia con Bonucci al centro della difesa in sostituzione di De Ligt; solo sette minuti nel finale invece per Emre Can, subentrato a Matuidi.

Entrambi i giocatori hanno nel un estimatore d'eccezione: secondo quanto riportato da 'Tuttosport', alcuni emissari del club inglese erano presenti sugli spalti dell'Allianz Stadium per osservare da vicino la prestazione dei due obiettivi.

Il tutto nonostante, prima del calcio d'inizio, Fabio Paratici avesse blindato Emre Can e dichiarato che il mercato della Juventus è chiuso, sia in entrata che in uscita.

"Mi sento di escludere una sua partenza, resta con noi. E' uno dei più ambiti a livello internazionale, credo che sarà importante per il nostro progetto. Credo che per gennaio finisca qui".

Le parole del dirigente bianconero non devono però trarre in inganno: la volontà del tedesco di giocare di più è chiara e lo ha fatto capire in diverse occasioni. In più l'amarezza per l'esclusione dalla prima lista Champions è un fattore da tenere in grande considerazione.