Calciomercato Juventus, Emery su Ramsey: "Rispetto la sua decisione"

Emery sulla decisione di Ramsey di lasciare l'Arsenal ed andare alla Juventus: "Rispetto la sua decisione, per ora sono contento sia con noi".

Nella stagione 2019-2020 Aaron Ramsey indosserà la maglia della Juventus. In scadenza di contratto con l'Arsenal il prossimo giugno, il giocatore ha deciso di non rinnovare il contratto coi Gunners e di provare l'avventura nel campionato italiano.

La firma sul nuovo contratto Ramsey la metterà dopo la finale di Supercoppa italiana che la squadra bianconera giocherà il prossimo 16 gennaio contro il Milan. Il suo arrivo però è previsto per giugno e non per gennaio.

La decisione del giocatore di non continuare la sua carriera a Londra è stata commentata dal tecnico della squadra Unai Emery.