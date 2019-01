Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri nell'operazione Higuain-Chelsea

La trattativa per Higuain al Chelsea prosegue alla ricerca della formula: la Juventus ne uscirebbe con soldi, Emerson e la valorizzazione di Favilli.

L'intrigo di mercato che sta tenendo banco in queste ore è sicuramente quello relativo a Gonzalo Higuain, ormai in uscita dal Milan con direzione Chelsea. La Juventus sta cercando la formula giusta e nell'affare con i Blues potrebbe rientrare anche il terzino Emerson Palmieri.

Come riferito da 'Repubblica', la Juventus ha messo gli occhi sull'esterno del Chelsea, che potrebbe rientrare nell'operazione come parziale contropartita di Higuain: il trasferimento in Premier League del 'Pipita' aprirebbe poi la strada rossonera a Piatek.

L'effetto domino dei centravanti avrebbe potuto portare anche Mario Balotelli al Genoa al posto del bomber polacco, ma Preziosi non è pienamente convinto e preferirebbe piuttosto dare maggiore spazio a Favilli, giovane talento di proprietà proprio della Juventus.

La Vecchia Signora ne uscirebbe quindi con più soldi in tasca, un nuovo terzino e la valorizzazione del giovane centravanti. Il quadro sarà però completato solo se il Milan troverà la somma necessaria per arrivare a Piatek: proprio per questo Leonardo sta lavorando anche sulla cessione di Calhanoglu, per il quale il Lipsia è arrivato ad offrire 22 milioni di euro.