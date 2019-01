Calciomercato, Juventus e Napoli beffate: Todibo è del Barcellona

Jean-Clair Todibo, difensore del Tolosa nel mirino di Juventus e Napoli, è ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona: arriverà a luglio.

Nuovo colpo di mercato in casa Barcellona. I blaugrana hanno ufficializzato l'acquisto a parametro zero di Jean-Clair Todibo, difensore del Tolosa il cui contratto con i francesi scadrà il prossimo 30 giugno. Il giocatore si unirà ai catalani da luglio, come comunicato dal club attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Seguito in Italia da Juventus e Napoli, il giovane difensore guineano è considerato uno dei migliori prospetti nel proprio ruolo. Dieci le presenze collezionate dal classe 1999 in questa stagione con il Tolosa, impreziosite da un goal e un assist.

Dotato di grandi doti sia fisiche che tecniche, Todibo proseguirà dunque la propria crescita in Liga dove il Barcellona è pronto a valorizzare il suo talento.