Calciomercato Juventus, Dybala tra PSG e Manchester United: decisivo il colloquio con Sarri

Il futuro di Paulo Dybala alla Juventus non è certo, sul giocatore ci sono PSG e Manchester United. Ma prima l'argentino vuole parlare con Sarri.

La storia tra Paulo Dybala e la vive una fase di stallo. L'argentino, in vacanza dopo le fatiche di Copa America, ha infatti ancora qualche settimana per decidere il suo futuro.

Al momento l'intenzione della Joya sarebbe quella di restare a ma secondo 'Il Corriere dello Sport' le offerte non mancano, ecco perchè prima di fare una scelta definitiv Dybala parlerà con Sarri.

Il numero 10 bianconero non ha ancora sentito telefonicamente il nuovo allenatore della Juventus dal quale, appena rientrato, vorrà capire come intende utilizzarlo e se vuole davvero puntare su di lui.

In caso contrario, ovviamente, l'addio alla Juventus diventerebbe più che possibile con in prima fila e . Dybala infatti ha categoricamente escluso il trasferimento all', ipotesi questa scartata anche da Paratici.

A Parigi invece Dybala viene visto come l'erede perfetto di Neymar, destinato a cambiare aria e accostato nelle ultime settimane pure alla Juventus. Al momento però uno scambio con conguaglio a favore del PSG sembra un'ipotesi piuttosto fantasiosa.

Oltre al PSG su Dybala resta vivo l'interesse del Manchester United, specie se i Red Devils dovessero cedere sia Lukaku che Pogba. Altri giocatori che peraltro alla Juventus piacciono, eccome. Non resta che attendere il colloquio con Sarri, insomma.