Calciomercato Juventus, Dybala e Matuidi verso il PSG: Leonardo vola in Italia

Leonardo è pronto a sbarcare in Italia per trattare l'acquisto di Paulo Dybala e Blaise Matuidi con la Juventus dopo la cessione di Neymar.

Ultimi giorni di mercato infuocati con nomi di primissimo livello che potrebbero a breve cambiare maglia. La pensa principalmente alle cessioni: Paulo Dybala e Blaise Matuidi potrebbero fare presto la valigia con direzione .

Secondo quanto riferito da 'RAC1', Leonardo sarebbe infatti pronto a volare in per trattare l'acquisto dell'attaccante argentino e del centrocampista francese. L'ex dirigente del avvierà i contatti per il doppio colpo soltanto dopo aver incassato i soldi della cessione di Neymar, ormai diretto a .

L'intesa tra il PSG e il Barcellona per il maxi trasferimento del brasiliano darà il via libera alla cessione di Dybala, che sembra dunque aver trovato una nuova destinazione per il definitivo rilancio.

Ritorno in per Matuidi, che aveva già vestito la maglia del PSG per ben sei anni prima di tentare l'avventura in . Porte girevoli nel mercato europeo: la Juventus si appresta a fare cassa.