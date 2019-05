Calciomercato Juventus, Dybala piace al Manchester United: Paratici su Alexis Sanchez

Paulo Dybala piace a Bayern Monaco e Manchester United, la Juventus pensa al sostituto: Paratici avrebbe già incontrato l'agente di Sanchez.

Nome nuovo per l'attacco della . O meglio forse sarebbe giusto parlare di un ritorno di fiamma. Secondo 'Il Corriere di ' infatti Fabio Paratici avrebbe incontrato Felicevich, agente tra gli altri di Alexis Sanchez.

L'attaccante cileno non ha trovato spazio al e potrebbe cambiare aria a prezzo di saldo. Un'occasione d'oro insomma per la Juventus a cui Sanchez piace dai tempi in cui giocava nell' .

Nelle ultime stagioni il cileno non ha certo brillato, però i bianconeri credono evidentemente di poterlo rilanciare e pensano proprio a lui per sostituire Dybala.

Intorno al nome della Joya d'altronde verterà anche l'incontro tra Allegri e Agnelli, col tecnico intenzionato a chiedere l'acquisto di un attaccante con caratteristiche diverse.

Ecco perché Dybala si starebbe guardando intorno e avrebbe già avviato i contatti con lo stesso Manchester United e col .

In caso di cessione ai Red Devils però, più che Sanchez, i bianconeri hanno ben chiaro chi chiedere come contropartita per Dybala: il sogno infatti è il ritorno di Paul Pogba.

Al momento invece Dybala non sarebbe disponibile ad accettare il trasferimento all' che in cambio girerebbe Icardi alla Juventus. Uno scambio questo che, nonostante le smentite di rito, non sarebbe mai del tutto tramontato.