Calciomercato Juventus, Douglas Costa richiesto dal Manchester United

Douglas Costa interessa al Manchester United in vista di gennaio: gli inglesi avrebbero offerto 60 milioni di euro alla Juventus che non molla Pogba.

Non è più uno dei titolari inamovibili di Massimiliano Allegri, lo sa anche lui: Douglas Costa è diventato un'arma preziosa a gara in corso, utile per spaccare a metà gli incontri come avvenuto in Juventus-Roma, quando la sua strabiliante velocità ha fatto la differenza nei minuti finali.

Appena quattro le presenze da titolare su un totale di sedici apparizioni stagionali, un po' poco per il brasiliano che forse si sarebbe aspettato maggiore considerazione, al netto della squalifica di quattro turni per lo sputo a Federico Di Francesco dello scorso settembre, macchia indelebile in grado di indirizzare una stagione. Oltre a questo gestaccio che gli è costato caro, anche i problemi a caviglia e adduttore che non lo hanno di certo aiutato ad emergere.

Eppure l'ex Bayern Monaco è uno degli uomini con più mercato della rosa bianconera: il Manchester United starebbe pensando a lui per rinforzare l'organico a gennaio, profilo gradito da Solskjaer che traghetterà la squadra fino al termine della stagione.

Secondo quanto appurato da 'AS', da parte degli inglesi sarebbe arrivato una proposta più che interessante di ben 60 milioni di euro, in corso di valutazione da parte di 'Madama' che magari chiederebbe l'inserimento di un certo Paul Pogba nell'operazione.

Non è un mistero che il francese sia uno degli obiettivi maggiori della Juventus, soprattutto se si considera il fatto che sarebbe comunque schierabile in Champions League anche con un'altra casacca addosso, come da nuova regola introdotta dall'UEFA.

Stesso discorso ovviamente per Douglas Costa, eventualmente titolarissimo nella doppia sfida col PSG, valida per gli ottavi della massima competizione europea, in cui i 'Red Devils' hanno intenzione di andare il più avanti possibile per riscattare una stagione con più ombre che luci.