Calciomercato Juventus, Douglas Costa obiettivo dello United: Mourinho non lo sapeva

Il Manchester United vorrebbe strappare Douglas Costa alla Juventus già a gennaio ma Mourinho non era stato informato del suo possibile acquisto.

Un colpo di mercato pensato da tempo dal Manchester United ma mai comunicato a Jose Mourinho. Questa la nuova indiscrezione proveniente d’oltremanica, emersa a poche ore dall’esonero del portoghese.

Clicca qui e vedi Juventus-Roma in esclusiva, live e on demand: attiva il mese gratuito su DAZN

Secondo quanto riportato dal ‘Sun’, l’executive vice-chairman del Manchester United, Ed Woodward, avrebbe infatti deciso di provare ad acquistare un esterno d’attacco nella prossima finestra di calciomercato di gennaio.

L’indiziato numero uno per questo ruolo sarebbe lo juventino Douglas Costa, con Mourinho che sarebbe venuto a conoscenza della decisione della società di investire fortemente sul mercato solamente poche ore prima del suo esonero.

Un sogno cullato dunque alle spalle dello Special One, con i Red Devils che oltre al profilo di Douglas Costa sarebbero interessati anche all’acquisto di un difensore centrale. In questo caso il nome più desiderato sarebbe invece quello del belga del Tottenham, Toby Alderweireld.

Che Mourinho fosse alla ricerca di un difensore è storia che risale ormai alla scorsa estate ma che il Manchester United fosse interessato a Douglas Costa è notizia delle ultime ore.

Dopo essere stato uno dei protagonisti della scorsa annata della Juventus, dall’arrivo di Cristiano Ronaldo il brasiliano è riuscito a collezionare solamente 480 minuti in questa stagione. Un minutaggio ridotto anche a causa di una squalifica in campionato che a settembre lo ha tenuto fuori per quattro giornate.