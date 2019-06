Calciomercato Juventus, Demiral è realtà: 15M, battuto l'Atletico Madrid

L'Atletico Madrid ha offerto di più della Juventus per Demiral, ma il Sassuolo rispetterà l'intesa raggiunta da tempo con i bianconeri.

La ha da tempo puntato su Merih Demiral, considerato dal D.s. Paratici un rinforzo importante per la difesa, e forte di un'intesa con il sulla base di 15 milioni di euro, ha gettato le basi per l'arrivo del centrale turco a . Ora, nonostante l'inserimento dell', secondo quanto riporta 'Sky Sport', il suo approdo in bianconero non appare in discussione ed è sempre più vicino.

Benché i Colchoneros abbiano messo sul piatto più soldi (ben 25 milioni) Madama farà infatti valere il suo accordo e gli emiliani lo rispetteranno, per cui non dovrebbero esserci sorprese, anche perché il contenuto dei contratti è già stato pressoché definito.

L'arrivo di Demiral al Sassuolo lo scorso gennaio era stato infatti possibile grazie al lavoro in sinergia della stessa Juventus, che si era riservata per sé l'opzione di acquisto a giugno per una cifra doppia rispetto a quella sborsata per averlo dagli emiliani, appunto 15 milioni.

Le prestazioni di Demiral, che ha collezionato 14 presenze e 2 goal in , hanno attirato il forte interesse su di lui di alcuni grandi club europei come l'Atletico Madrid, ma la Juventus non è disposta a mollare la presa. Demiral piace molto alla dirigenza bianconera, e visto l'accordo stipulato da tempo fra Sassuolo e Juventus, il turco con ogni probabilità farà parte della rosa dei Campioni d' per la stagione 2019-20.