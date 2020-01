Calciomercato Juventus, Demiral chiesto da Leicester e Borussia Dortmund: no dei bianconeri

Merih Demiral è finito nel mirino del Leicester e del Borussia Dortmund, entrambe alla ricerca di un centrale: la Juventus non apre alla cessione.

Una prima parte di stagione con poco minutaggio, ma con il passare delle settimane Merih Demiral si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nella di Sarri: il difensore turco è così finito nel mirino di alcuni club esteri, che lo hanno inserito nella propria lista degli acquisti per il mercato invernale.

Stando a quanto raccolto da 'Sky Sport', il giovane giocatore classe '98 è il grande oggetto del desiderio di e , che hanno già messo sul piatto la propria offerta per strappare ai bianconeri il talentuoso centrale.

La Juventus non ha però intenzione di aprire alla cessione di un giocatore che ha già conquistato la fiducia di tutto lo staff. Gli inglesi, lanciatissimi in Premier League, hanno offerto oltre 30 milioni di euro, mentre i tedeschi sono arrivati addirittura a 40: non abbastanza però per abbattere il muro bianconero, al momento la dirigenza di Madama resta sulla propria posizione.